Für die 51 Syndrome (Krankheiten) der Diätologie und die 41 der TCM sowie für 7 Krebsarten habe ich Bücher mit Rezept- und Lebensmittellisten veröffentlicht. Es wird die Krankheit beschrieben, die Therapiestrategie, was gemieden werden soll und welche Speisen für welche Tageszeit empfohlen werden. Kräuter, welche der Therapie hilfreich sind werden beschrieben. Die Lebensmittel sind in Kategorien von "empfehlenswert" bis "weniger verwenden" gelistet und ermöglichen so, eigene Rezepte zu finden. Die Rezepte beschreiben die einfache Kochanleitung, die Wirkung der Zutaten und Mengenangaben welche meist ohne Waage umgesetzt werden können. Die Grundlagen der Ernährung, Umgang mit den Lebensmittel und Kräuter runden den fachlichen Inhalt der Bücher ab.

